Vários feridos e uma vítima mortal após carro embater contra escola primária em Londres

Pelo menos uma criança morreu e oito pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de um carro contra uma escola primária em Wimbledon, no sudoeste de Londres.

Segundo a imprensa britânica, a polícia foi chamada ao local após um alerta para uma colisão de um veículo, um Land Rover, contra a Escola Preparatória de Estudos em Camp Road, um estabelecimento de ensino privado só para raparigas, cujas alunas têm entre os quatro e os 11 anos.

Numa publicação no Twitter, a Polícia Metropolitana adiantou que não está a tratar o incidente como um ato terrorista.

"Não estamos a tratar este incidente como estando relacionado com terrorismo. Está a decorrer uma investigação para compreender todas as circunstâncias do que aconteceu", lê-se na publicação.

