Detido homem por posse de arma proibida

Um homem, de 72 anos, foi detido na terça-feira, através do Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Moimenta da Beira, por posse de arma proibida, no concelho de Moimenta da Beira.

“No seguimento de uma denúncia por furto em residência, os militares da Guarda dirigiram-se ao local onde foi possível verificar que o proprietário era possuidor de várias armas e munições ilegais e proibidas”, diz a GNR, em comunicado.

Foram ainda apreendidas 125 munições de diversos calibres, duas armas de fogo, um boxer e um carregador.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

