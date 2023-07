Macron pede reflexão sobre causas dos recentes tumultos

Emmanuel Macron solicitou, esta sexta-feira, que haja um maior esforço de reflexão sobre as manifestações que têm estado a acontecer nas ruas de França, na sequência da morte de um jovem de 17 anos baleado pela polícia.

"Todos vivemos um momento importante na vida da nossa nação", disse Emmanuel Macron, acrescentando que a França precisa agora de "ordem, calma e unidade” e solicitou que as pessoas reflitam sobre os recentes acontecimentos, para ajudar a encontrar as "causas profundas do que aconteceu".

O líder francês culpou os pais dos muitos jovens manifestantes que estiveram por trás dos grandes tumultos por toda a França.

