Homem algema-se ao portão do Palácio de Buckingham

Um homem algemou-se, esta quinta-feira, num dos portões do Palácio de Buckingham, em Londres.

A polícia de Westminster informou que os visitantes foram aconselhados a abandonar a zona no momento em que o suspeito decidiu algemou a mão esquerda à entrada do palácio, ameaçando que se iria magoar.

Unfolding drama at Buckingham Palace where a man has handcuffed himself to the entry gates.. police on hand @10NewsFirst @10NewsFirstMelb #buckinghampalace pic.twitter.com/dpHYqQvR67

2/2 - LAS are also on scene.



Police are trying to speak to the man & bring the situation to a swift conclusion to ensure his safety and welfare.