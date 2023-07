Ex-funcionários dos EUA terão tido reunião secreta com ministro russo

Administração norte-americana liderada pelo Presidente Joe Biden teve conhecimento destas conversações, mas segundo as fontes da NBC, não foram realizadas sob as suas ordens.





A estação de televisão NBC avançou esta quinta-feira que alguns ex-funcionários dos Estados Unidos mantiveram conversas secretas com cidadãos russos ligados a Moscovo – incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, para discutir o futuro da Ucrânia.

Segundo o canal, encontro com Lavrov aconteceu em Nova Iorque, em abril passado, e durou várias horas, e estiveram presentes Richard Haass, um diplomata veterano que em junho deixou o cargo de presidente do Conselho de Relações Internacionais, um importante 'think tank' de Washington especializado em política externa, Charles Kupchan, especialista em assuntos europeus, e Thomas Graham especialista em assuntos russos, ambos ex-funcionários da Casa Branca.

Terão sido discutidos temas como destino dos territórios ocupados por Moscovo e que Kiev poderá nunca libertar, bem como a procura de uma solução diplomática para o conflito em curso desde fevereiro de 2022.

