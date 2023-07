Secretário de Estado da Defesa Nacional pede demissão

O primeiro-ministro apresentou ao senhor Presidente da República a proposta de exoneração do secretário de Estado da Defesa Nacional, que lhe foi transmitida pela Ministra da Defesa Nacional, a pedido do próprio”, lê-se na nota enviada à comunicação social.





António Costa apresentou ao Presidente da República a proposta de exoneração do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, a pedido do próprio, tornando-se, assim, na 13.ª demissão no Governo desde que tomou posse.

Recorde-se que Marco Capitão Ferreira desempenhava as funções de secretário de Estado da Defesa desde o início do atual Governo socialista de maioria absoluta.

O Expresso noticia, esta sexta-feira, que o secretário de Estado admitiu Miguel Fernandes, ex-administrador do Alfeite, para assessor da administração da “holding” da Defesa, IdD - Portugal Defence, mas o gestor nunca foi visto a exercer funções nesse local.

