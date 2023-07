Red Hot Chili Peppers. Estivemos na fila e houve uma grande luz acesa... Apesar da ausência de alguns êxitos

"Standing in line / To see the show tonight / And there's a light on / Heavy glow" são alguns dos versos mais conhecidos dos Red Hot Chili Peppers, pertencentes a 'By the Way' (2002), do álbum homónimo. De facto, milhares de pessoas estiveram na fila do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, para ver a banda formada em Los Angeles em 1982. E houve uma grande luz acesa, sem dúvida, mas a ausência de êxitos como 'The Zephyr Song' ou 'Scar Tissue' foi sentida pelo público.

O concerto começou com 'Can't Stop', sendo que o tema central de cultivar uma energia interior e pessoal é evidente em quase todos os versos. Dirigindo-se ao ouvinte (ou possivelmente a si mesmo) num tom instrutivo, partilhando insights da sua própria vida e fazendo referências a figuras inspiradoras como Defunkt (banda pioneira do punk-funk) e Julia Butterfly Hill (uma ativista ambiental norte-americana conhecida pela sua corajosa e prolongada ação de protesto para proteger uma sequoia gigante chamada 'Luna' na Califórnia), Kiedis recorre a uma linguagem elaborada, mas o tema subjacente de desenvolvimento pessoal e de encontrar uma energia interior permeia todos os versos. No entanto, a ponte da música indica um momento de desvio, onde Kiedis reconhece ter temporariamente perdido essa filosofia e estar à procura de uma nova parceira para ajudá-lo a recuperar.

De seguida, veio 'Universally Speaking' antes da icónica 'Dani California'. Lançada como o primeiro single do álbum de estúdio 'Stadium Arcadium', de 2006, foi escrita por todos os membros da banda: Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith. A letra da música conta a história fictícia de uma personagem chamada Dani California, retratada como uma jovem rebelde e aventureira, que viveu várias vidas e atravessou diferentes períodos da história americana. Cada verso da música descreve Dani num contexto histórico específico, desde o sul profundo até a década de 60 do século XX, retratando diferentes momentos culturais e sociais.

A narrativa começa com Dani nascendo no Mississippi durante a Grande Depressão, e então ela muda-se para o Louisiana, onde viveu com o seu pai e o irmão. Em seguida, a música retrata Dani como uma dançarina num bordel na Califórnia, na década de 1940. A história continua com Dani tornando-se numa hippie em Berkeley, na década de 1960, e posteriormente numa estrela do rock num cenário de decadência em Los Angeles. O tema transmite-nos a ideia de que Dani California é uma personagem emblemática que personifica diferentes épocas da história americana e as suas subculturas. Ela é retratada como alguém que viveu intensamente, navegando por diferentes ambientes e experiências ao longo do tempo.

Depois de 'Aquatic Mouth Dance', foi a vez de 'Suck My Kiss' aquecer a plateia. Lançada como parte do álbum 'Blood Sugar Sex Magik' em 1991, a música foi escrita pelos membros da banda Anthony Kiedis, Flea, Frusciante e Smith. A letra é provocativa e contém um tom sexualmente explícito. Todavia, não possui uma narrativa específica ou uma história detalhada. Em vez disso, a letra é composta por uma série de imagens e metáforas que expressam a energia e a atitude ousada do grupo norte-americano. A música aborda temas de desejo, sexualidade e autoafirmação. É uma expressão crua da sensualidade e da energia libertadora que a banda é conhecida por transmitir nas suas músicas. 'Suck My Kiss' é uma faixa enérgica e frenética, caracterizada por riffs de guitarra intensos, baixo pulsante e a voz distintiva de Anthony Kiedis.

'Soul to Squeeze', 'Right on Time', 'These Are the Ways', e 'Dreamboy/Dreamgirl (versão Cynthia & Johnny O)' também fizeram as delícias dos fãs até ter chegado 'Tell Me Baby'. Lançada como o segundo single do álbum 'Stadium Arcadium', de 2006, a letra é aberta a interpretações, mas a música geralmente é considerada uma reflexão sobre relacionamentos amorosos e a procura por conexão emocional, espelhando os altos e baixos de um relacionamento, explorando os desafios e a complexidade envolvidos em encontrar e manter um amor verdadeiro. 'Tell Me Baby' apresenta uma combinação de melodias cativantes, riffs de guitarra vibrantes e um ritmo enérgico característico dos Red Hot Chili Peppers. A música captura o estilo musical único da banda, combinando elementos de rock, funk e pop.

Após 'The Heavy Wing', chegou 'Californication', faixa-título do sétimo álbum de estúdio da banda, de 1999. A letra aborda a relação complexa entre os sonhos e a realidade em relação à fama, os media e a cultura na Califórnia, especificamente em Los Angeles, criticando a superficialidade e a procura pela fama a qualquer custo, enquanto também explora os aspectos sombrios da indústria do entretenimento. A letra faz referências a vários aspectos da cultura californiana e da sociedade em geral, sendo mencionadas celebridades como Kurt Cobain, o falecido vocalista dos Nirvana, que representa a tragédia e a pressão da fama. Em termos musicais, 'Californication' apresenta uma melodia cativante, com riffs de guitarra distintivos e um ritmo enérgico, combinando elementos de rock alternativo e funk característicos dos Red Hot Chili Peppers, criando uma atmosfera que reflete a energia e a essência da banda.

'What Is Soul? (versão Funkadelic)' e 'Black Summer' precederam a tão esperada 'By the Way', escrita pelos membros da banda Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith. A letra é interpretada como uma expressão de amor e conexão emocional, abordando a necessidade de comunicação e a importância de expressar os sentimentos num relacionamento. Sugere que, muitas das vezes, as palavras não são suficientes para transmitir o amor e a afeição que se sente por alguém. Ela destaca a importância dos gestos e da linguagem não verbal para transmitir emoções mais profundas. Musicalmente, 'By the Way' apresenta uma melodia cativante e um ritmo enérgico, combinando elementos de rock alternativo e pop, características distintivas da banda. Destacam-se os riffs de guitarra animados de Frusciante e a linha de baixo vibrante de Flea.

No final, o encore começou com 'Under the Bridge', lançada como o segundo single do álbum 'Blood Sugar Sex Magik' em 1992. A música foi escrita pelos membros da banda Kiedis, Flea, Frusciante e Smith. A letra é pessoal e emocionalmente poderosa, baseada nas experiências e sentimentos de Kiedis, pois este lutou contra a dependência de drogas e a solidão que sentia na época. Durante uma fase de recuperação, ele encontrou um local de refúgio em Los Angeles, sob uma ponte da cidade, onde se sentia seguro e livre das suas angústias. 'Under the Bridge' é conhecida pela sua melodia cativante e introspectiva, apresentando um arranjo delicado com uma combinação de guitarra melódica de Frusciante, o baixo forte de Flea e a voz emotiva de Kiedis. O concerto terminou com 'Give it Away'.

O NOS Alive continua a receber festivaleiros esta sexta-feira com artistas como Arctic Monkeys, Lil Nas X ou Lizzo.