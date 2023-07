7 de julho 2023 às 12:49

Bombeiro detido por incêndios florestais na Lousã

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informa os factos alegadamente cometidos entre segunda e quarta-feira desta semana, ao ter ateado os fogos na floresta com um isqueiro, "em zonas com vasta mancha florestal com centenas de hectares" e "densamente povoadas, confinante com a zona urbana".