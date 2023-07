Secretário de Estado Defesa Nacional, que apresentou demissão, constituído arguido

Notícia chega no mesmo dia em que decorreram buscas nas instalações da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional na sequência da operação "Tempestade Perfeita".





Marco Capitão Ferreira, secretário de Estado da Defesa Nacional, que apresentou a demissão do Governo, foi, esta sexta-feira, constituído arguido por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio, sabe a CNN Portugal.

O gabinete do primeiro-ministro informou que António Costa apresentou ao Presidente da República "a proposta de exoneração do Secretário de Estado da Defesa Nacional, (...) a pedido do próprio".

A notícia chega no mesmo dia em que decorreram buscas nas instalações da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional na sequência da operação "Tempestade Perfeita", cujas primeiras buscas e detenções ocorreram em 6 de dezembro de 2022.

Em comunicado, enviado às redações, a Polícia Judiciária informa que procedeu à realização de uma "nova operação policial visando a execução de dois mandados de busca, um de busca domiciliária e o outro de busca não domiciliária", bem como "a recolha de elementos probatórios complementares e relacionados com suspeitas de práticas criminosas no exercício de funções públicas, designadamente corrupção e participarão económica em negócio".





Os comentários estão desactivados.