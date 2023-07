Detidos três jovens em Viseu por conduzirem embriagados

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na madrugada desta sexta-feira, três jovens condutores que acusaram taxas de álcool no sangue até quatro vezes superior ao legal, em Viseu.

Os três indivíduos, com idades compreendidas entre os 21 e os 23 anos, acusaram taxas que variavam entre 1,60g/l e 1,85g/l, informa a autoridade em comunicado enviado às redações.

As detenções realizaram-se entre as 00h20 e as 4h56, no âmbito de iniciativas de "prevenção rodoviária" encetadas pelos polícias da esquadra de Viseu.

Os comentários estão desactivados.