Maldito relatório da TAP

O relatório ainda é só preliminar, mas o seu conteúdo é suficiente para que seja já claro que os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, não vão acabar bem.

Depois de entregue às várias bancadas o relato dos trabalhos a cargo da deputada socialista Ana Paula Bernardo, foram precisas apenas algumas horas para que todos os partidos viessem acusar o PS de instrumentalização dos trabalhos e de omissão dos principais factos, tudo para deixar o Governo isento de culpas.

Fraude, vergonhoso e frete ao Governo, são os adjetivos com que a oposição à direita brindou o relatório. Mas também à esquerda, Bloco de Esquerda e Partido Comunista manifestaram a sua discordância com o relatório. Pedro Filipe Soares disse mesmo que «António Costa não teria escrito um relatório melhor» e o PCP diz que o documento está feito à medida da privatização da TAP que o Governo tem na agenda.

E agora? Os partidos têm até ao próximo dia 10 para entregar propostas de alteração ao documento, mas IL e PSD já fizeram saber que não o vão fazer. Para já, é certo que os sociais-democratas vão escrever as suas próprias conclusões sobre os trabalhos da Comissão de Inquérito, sublinhando que não será um relatório alternativo ao da deputada Ana Paula Bernardo, mas a avaliação que o PSD faz dos trabalhos.

Chega, Bloco de Esquerda e PCP vão entregar alterações que, prevê-se, serão quase um novo relatório. A votação final está marcada para o dia 13 de julho e, neste momento, o desfecho mais que provável é que o relatório venha a ser aprovado apenas com os votos dos socialistas, que têm maioria absoluta.

O conteúdo do relatório veio acender de novo a polémica em torno da TAP. Com as conclusões que estão em cima da mesa, António Costa não terá que tirar as prometidas consequências dos factos ocorridos, porque, diz o relatório, o Governo não teve qualquer responsabilidade no que aconteceu. À oposição não passou despercebido que até Pedro Nuno Santos sai ilibado de tudo isto. «Será que é a moeda de troca para não criar problemas ao Governo agora que voltou para o Parlamento?», pergunta um deputado da oposição ouvido pelo Nascer do SOL.

A oposição vira-se agora para a reação do Presidente, que garante que só vai ler o relatório final. Depois se verá o que vai fazer.

