A época segue dentro de momentos

por João Sena

Acabaram-se as férias nos clubes e o futebol já está a agitar os adeptos de todas as cores. O Braga começou a trabalhar mais cedo, já que vai disputar a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões (8/9 e 15 de agosto). Esta semana foi a vez de Benfica e Sporting regressarem ao trabalho, o FC Porto entra em ação amanhã. No mesmo dia em que regressou ao trabalho, o Benfica anunciou a contratação a custo zero do campeão do mundo Ángel Di Maria, depois de ter contratado o médio Kökçu (25 milhões de euros) e ter praticamente garantido o defesa esquerdo David Jurásek (10 milhões). Em contrapartida, perdeu Grimaldo e Gilberto, e não há a certeza de que Morato, Rafa e Gonçalo Ramos fiquem no plantel. A estreia oficial está marcada para a Supertaça frente ao FC Porto, em Aveiro. Curiosamente, no mesmo dia em que Di Maria é confirmado na Luz, o FC Porto anunciou o seu único reforço até ao momento, o ponta-de-lança Fran Navarro (seis milhões de euros), mas perdeu Uribe. O Braga adquiriu a totalidade do passe do avançado Bruma (6,5 milhões de euros) e reforçou-se com Niakaté e Viktor Gomez, mas perdeu o defesa Siqueira, o médio Racic e o avançado Iuri Medeiros. O Sporting tem andado às voltas com avançado sueco Viktor Gyökeres. A deslocação do presidente e do diretor desportivo a Inglaterra não desbloqueou o negócio, sendo que há uma diferença de três milhões de euros que pode ser resolvida nas próximas horas. Certa é a saída de Ugarte, Tiago Tomás e Dumbia.

A menos que algo de anormal aconteça, são estas as equipas que vão lutar pelo título mais desejado de sempre, uma vez que apenas o campeão tem lugar na edição de 2024/25 da Liga dos Campeões. O título ‘gasta-se’ numa noite no Marquês de Pombal, nos Aliados ou em qualquer outro lugar, agora o prémio de participação é um salva-vidas para quem descurou as contas nos últimos anos. A nova forma da competição, com mais equipas e mais jogos, vai possibilitar à UEFA aumentar as receitas para 4,8 mil milhões de euros por época e, com isso, aumentar significativamente os prémios aos clubes participantes. Recorde-se que na época passada o FC Porto recebeu 41,7 milhões de euros e o Benfica 39, 4 milhões.

Campeão começa no norte

Já está definido o calendário para a época 2023/24, que começa no fim de semana de 8 e 9 de agosto.

Na primeira jornada, o Benfica desloca-se ao Bessa para defrontar o Boavista, o FC Porto desloca-se ao campo do Moreirense, o Braga recebe o Famalicão e o Sporting joga em Alvalade com o Vizela. O primeiro jogo entre os grandes é o Braga-Sporting (4.ª jornada, 3 de setembro). O primeiro clássico é o Benfica-FC Porto (7.ª jornada, 1 de outubro), segue-se o Benfica-Sporting (11.ª jornada, 12 de novembro) e o Sporting-FC Porto (14.ª jornada, 17 de dezembro). Na semana anterior ao Natal joga-se o Braga-Benfica e Sporting-Porto (14.ª jornada, 17 de dezembro). A última jornada da primeira volta tem um escaldante FC Porto-Braga (14 de janeiro 2024).

