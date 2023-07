Prazo para matrículas vai ser alargado devido a falha no portal

Novas datas limite só serão anunciadas após "garantia de resolução do problema por parte da empresa informática".





O Ministério da Educação decidiu prolongar o prazo da inscrição dos alunos que transitam para o 5.º ano, na sequência de falhas no portal das matrículas.

A inscrição dos alunos que terminaram o 4.º ano, e de crianças de outros anos que queiram transferência ou alteração de dados, começou na quinta-feira passada e tinha com prazo limite a próxima segunda-feira, mas vários encarregados de educação estão a reportar problemas durante o processo, não permitindo a sua conclusão.

O Ministério da Educação já confirmou a situação e explicou que se trata de “um problema informático que está a ser resolvido" e que "o prazo das matrículas vai ser alargado".

No entanto, não há ainda data limite, pois estará dependente da "garantia de resolução do problema por parte da empresa informática" e sé depois "serão indicados os novos prazos para compensação do tempo em que o Portal esteve inoperacional".

