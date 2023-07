Militar do Curso de Comandos que esteve nos cuidados intensivos tem alta hospitalar

O militar instruendo do Curso de Comandos que esteve internados nos cuidados intensivos do Hospital das Forças Armadas, depois de a 23 de junho ter sofrido um ‘golpe de calor’, teve alta hospitalar, esta sexta-feira.

“Relativamente ao militar do 139.º Curso de Comandos que se encontrava internado na Enfermaria de Medicina do Hospital das Forças Armadas, comunica-se que teve alta hospitalar no decorrer da tarde do dia de hoje, em virtude da progressiva melhoria do seu estado de saúde”, lê-se no comunicado do gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.

