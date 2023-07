Antigo guarda-redes Van der Sar sofre hemorragia cerebral

O antigo guarda-redes neerlandês Edwin Van der Sar foi internado nos cuidados intensivos, esta sexta-feira, depois de ter sofrido uma hemorragia cerebral.

O ex-atleta, de 52 anos, está a passar férias numa ilha croata e teve de ser transportado de helicóptero para uma unidade hospitalar do país.

O Ajax, clube que Van der Sar representou enquanto jogador e mais tarde como diretor, fez uma publicação nas redes sociais, na qual dá conta de que o antigo guarda-redes está “estável”.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery.