Presidente da República lamenta morte de bombeiro luso-americano em Newark

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou, esta sexta-feira, a morte do bombeiro luso-americano Augusto Acabou, vítima de um incêndio que estava a combater num navio de carga no porto de Newark, nos EUA.

"Ao tomar conhecimento do falecimento do bombeiro Augusto Acabou, compatriota que integrava os Bombeiros de Newark e que foi vítima de um incêndio num navio ancorado no porto de Newark, nos Estados Unidos da América, o Presidente da República solidariza-se com a dor e pesar da família, amigos e da comunidade luso-americana, a quem apresenta as mais sentidas condolências", lê-se numa nota publicada site da Presidência da República.

O incêndio resultou na morte de dois bombeiros e outros cinco ficaram feridos.

Augusto Acabou tinha 45 anos e a sua família tinha origens em Aveiro.

Os comentários estão desactivados.