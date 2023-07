Red Bull tem o melhor carro do século

A Reb Bull venceu tranquilamente as nove corridas realizadas com o RB 19, batendo o recorde de oito triunfos consecutivos da Mercedes em 2016.

No paddock existe a ideia de que a equipa austríaca pode fazer o pleno, ou seja, vencer as 22 corridas, algo que alguns já tinham avisado depois dos testes de pré-época no Bahrain.

Os pilotos da Red Bull lideraram 95,3% do total das voltas realizadas. Max Verstappen é o grande responsável por esse impressionante número, com 419 voltas, enquanto Sergio Pérez esteve na frente 113.

