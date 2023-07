A seleção feminina de futebol venceu a Ucrânia por 2-0, esta sexta-feira, no jogo de preparação para o campeonato mundial, que se vai disputar na Nova Zelândia e na Austrália.

No estádio do Bessa, no Porto, estavam mais de 20 mil adeptos que viram Jéssica Silva marcar os dois golos da seleção, aos 19 minutos e aos 45+2.

É já na segunda-feira que a seleção viaja para a Nova Zelândia, vai defrontar os Países Baixos, o Vietname e depois os Estados Unidos, na fase de grupos.

