Bruno Lage é o novo treinador do Botafogo

O Botafogo anunciou, este sábado, que o novo treinador do clube brasileiro é o português Bruno Laje, que substitui assim o compatriota Luís Castro no comando técnico da equipa.

O clube, que ocupa liderança do campeonato, adianta que Luís Castro traz a sua equipa técnica, composta por Alexandre Silva, Carlos Cachada, Luís Nascimento (adjuntos), Jhony Conceição e Diogo Camacho (analistas).

"O Botafogo aguarda Lage na próxima semana, no Rio de Janeiro, para a assinatura de contrato e apresentação oficial em conferência de imprensa no Estádio Nilton Santos", lê-se no mesmo comunicado.

