Pelo menos seis mortos em ataque num jardim-de-infância na China

Seis pessoas morreram esta segunda-feira vítimas de um ataque a um jardim de infância na cidade de Lianjiang, na China. Há também um ferido.

Em comunicado, o governo local informa que as vítimas mortais são um professor, dois pais e três alunos. O suspeito acabou sendo detido pelas autoridades, não tido sido detalhado que tipo de arma foi utilizadas no ataque ou a identidade do homem.

O ataque ocorreu às 7h40 (00h40 de domingo, em Lisboa), na cidade de Lianjiang, localizada na província de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong.

