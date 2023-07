Taylor Swift convidou 'ex' para subir aos palcos nos EUA

O motivo? Cantar o tema “I Can See You”, cujo vídeo clipe contou com a presença do ator.





Ninguém estava à espera. Taylor Swift chocou a multidão do Arrowhead Stadium, na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, ao trazer para o palco o ator, e ex-namorado, Taylor Lautner, na sexta-feira.

O motivo? Cantar o tema “I Can See You”, cujo vídeo clipe contou com a presença do ator icónico de Crepúsculo, o primeiro filme da saga de “Twilight”, e ainda com a atriz Joey King e Presley Cash, que também pisaram o palco para o mesmo motivo.

“Taylor Lautner foi uma força muito positiva na minha vida quando eu estava a gravar o álbum “Speak Now”, e quero aproveitar para dizer que ele fez todas as acrobacias que vocês viram naquele vídeoclipe”, disse a artista, aos fãs.

“Ele e a sua esposa tornaram-se alguns dos meus amigos mais próximos, o que e é muito conveniente porque todos nós compartilhamos o mesmo primeiro nome”, acrescentou.

Em resposta, Lautner disse: “Eu respeito-te muito. Não apenas pela artista, compositora e intérprete, mas pelo ser humano que és. És grandiosa, humilde, gentil e sinto-me honrado em te conhecer".

Taylor Swift vai estrear-se em Portugal no próximo ano, com dois concertos nos Estádios da Luz, em Lisboa. A artista norte-americana sobe ao palco nos dias 24 e 25 de março - os bilhetes serão colocados à venda na quarta-feira, dia 12 de julho.



