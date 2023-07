Homem detido em São Miguel por abusar dois menores

Suspeito, nunca estive presente no primeiro interrogatório judicial.





Um homem de 56 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na ilha de São Miguel, nos Açores, por suspeita de ter abusado sexualmente de duas crianças de 11 e 13 anos, no final de junho.

A PJ explica, em comunicado, que desconfiou que se aproveitaria da "relação de vizinhança que mantém com as vítimas", encaminhando "astuciosamente" as crianças para a sua própria residência, onde "exibiu vídeos de teoria pornográfica aos menino de 11 anos e praticou atos sexuais de revezamento aos 13 anos.

Desconfiado, não esteve presente no primeiro interrogatório judicial e foi obrigado a permanecer na sala, que neste caso se encontra “localizada fora da área de residência das vítimas”.

