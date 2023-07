10 de julho 2023 às 16:19

Apresentada queixa no MP contra Ancelotti por acusar adeptos do Valência de racismo

Em causa estão as declarações do técnico depois do jogo contra o Valência que decorreu no Mestalla, a 21 de maio, em que garantiu que todo o estádio tinha gritado "macaco" a Vinicius Júnior.