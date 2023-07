Presidentes da Sérvia e Montenegro tentam reaproximação

O Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, e o novo Presidente do Montenegro, Jakov Milatovic, afirmaram que irão trabalhar para melhorar as suas relações de forma a igualar a cooperação económica entre os dois países.





Os líderes da Sérvia e do Montenegro concordaram procurar as suas divergências entre os históricos aliados dos Balcãs, após de uma reunião entre os dois estadistas, que aconteceu esta segunda-feira em Belgrado.

O Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, e o novo Presidente do Montenegro, Jakov Milatovic, afirmaram que irão trabalhar para melhorar as suas relações de forma a igualar a cooperação económica entre os dois países.

A visita de Milatovic a Belgrado foi a primeira de um Presidente montenegrino em anos, e é o início destes primeiros movimentos de reaproximação, disseram os dois líderes, que inclui também a nomeação de novos embaixadores em Belgrado e Podgorica, após uma disputa diplomática em 2020.

"É nossa responsabilidade realmente melhorar as relações e não perturbá-las, como sempre aconteceu no passado", disse o Presidente de Montenegro, acrescentando que estão "a virar uma nova página nas nossas relações com esta visita"..

Sérvia e Montenegro formaram um Estado conjunto até à separação de Montenegro em 2006, após um referendo sobre a independência, e acabaram por se afastar ainda mais depois de Montenegro ter reconhecido a declaração de independência de 2008 da antiga província sérvia do Kosovo.

Os comentários estão desactivados.