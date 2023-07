Marcelo promulga Lei das Grandes Opções para 2023-2026

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira o diploma da Assembleia da República que aprova a Lei das Grandes Opções (GO) para 2023-2026, revela na página da Presidência. Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças votaram, em 24 de maio, na especialidade, as Grandes Opções para 2023-2026 com a proposta a ser aprovada apenas com o voto favorável do PS e o voto contra dos restantes partidos.

A proposta tinha sido aprovada na generalidade no dia 12, ocasião em que o Livre e o PAN se abstiveram, e a restante oposição votou contra.

Na altura, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, acenou com a evolução salarial e com o aumento das exportações em Portugal, entre outros fatores – alertando que o Governo assumiu “o compromisso de valorização salarial” ao longo dos próximos anos – para traçar uma linha de demarcação face às oposições em relação ao documento, tendo observado que nem sobre os “factos mais elementares” é possível haver entendimento.

A governante apontou como exemplo da evolução do país o facto de a anterior meta de 50% das exportações no peso do PIB, a atingir em 2027, já ter sido alcançada em 2022. E salientou que, ao contrário da oposição à direita, a estratégia não passa por uma baixa generalizada de impostos, “esperando que aconteça magia”.

Já do lado dos partidos da oposição as críticas centraram-se naquilo a que chamaram de “falta de ambição” ao nível do crescimento económico do país, tendo também apontado o dedo aos cortes no investimento, nomeadamente nos serviços públicos, e aos apoios às famílias

O que está em causa

Além da identificação e planeamento das opções de política económica, as Grandes Opções contemplam a programação orçamental plurianual para os subsetores da administração central e segurança social.

A proposta de lei das GO 2023-2026 do Governo integra cinco áreas de atuação estruturadas em torno de um desafio transversal e quatro desafios estratégicos, nomeadamente boa governação, alterações climáticas, demografia, desigualdades e sociedade digital, da criatividade e da inovação.

