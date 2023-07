Apreendidos 500 mil cigarros na Maia

A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, no dia 7 de julho, apreendeu 500.000 cigarros de contrabando, no concelho da Maia.

Na sequência de uma ação de fiscalização para o controlo da circulação de mercadorias, na A3, os militares da GNR realizaram uma fiscalização a dois veículos ligeiros de mercadorias, “que transportavam cerca 500.000 cigarros, os quais não ostentavam a estampilha especial exigida para a sua detenção, circulação e comercialização em território nacional, verificando-se ainda a falta, por parte dos condutores, da apresentação de qualquer documento justificativo da sua legal produção, circulação e introdução no consumo”, explicou a GNR em comunicado.

Durante a ação foram detidos dois homens de 43 e 58 anos “por Introdução Fraudulenta no Consumo, e procedeu-se ainda à apreensão dos cigarros e dos dois veículos de mercadorias”, acrescentou.

O valor comercial do tabaco apreendido é de cerca de 132 mil euros, sendo que, se tivesse sido vendido ao público teria lesado o Estado Português em mais de 93 mil euros.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial da Maia.

