ONU avisa que situação no Iémen continua "frágil e desafiante"

A situação no Iémen "continua frágil e desafiante", apesar de avanços no terreno, como a redução das violações graves contra crianças ou o restabelecimento de voos comerciais, afirmou o enviado da ONU neste país, Hans Grundberg.

O enviado revelou que, embora os combates tenham diminuído acentuadamente no período de tréguas, as frentes de batalha continuam tensas.

Grundberg, enviado especial da ONU numa reunião do Conselho de Segurança dedicada à situação no Iémen, disse que foram registados confrontos armados em Dhale, Taiz, Hudaydah, Marib e Shabwa, além de movimentos de tropas perto de Marib.

"Essas centelhas contínuas de violência, juntamente com as ameaças públicas de retornar aos combates em larga escala, aumentam os medos e as tensões. Apelo às partes para que parem com a retórica e ações militares provocativas que elevam o espetro de uma nova escalada", afirmou o enviado, que acrescentou que, apesar do período de tréguas no país já ter expirado, o Iémen e o seu povo continuam a sentir os benefícios "do mais longo período de relativa calma desde o início do conflito".

O último relatório da ONU sobre crianças e conflitos armados indica que as tréguas contribuiram para uma redução de 40% nas violações graves contra crianças.

