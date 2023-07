Pré-época. Campeão entra ao ataque

Por João Sena

Passou rápido o período de férias. A bola ainda não começou a saltar, mas os adeptos já andam numa autêntica roda-viva para acompanhar as incidências dos seus clubes. E começa a haver muito para contar.

Se não existir uma surpresa maior, o próximo campeonato vai ser um assunto entre Benfica, FC Porto, Sporting e Braga. Os chamados quatro grandes do futebol nacional vão lutar pelo título mais desejado de sempre, uma vez que apenas o campeão nacional tem lugar garantido na Liga dos Campeões de 2024/25.

O novo figurino da principal prova de clubes na Europa, com mais equipas e mais jogos, vai permitir à UEFA aumentar as receitas em 4,8 mil milhões de euros por época e, dessa forma, os prémios de participação, de vitória e de empate a pagar aos clubes participantes vão também aumentar de forma significativa. Na temporada passada, o FC Porto recebeu 41,7 milhões de euros e o Benfica 39, 4milhões. A participação na prova milionária pode servir de salvação para aqueles que durante anos descuraram as contas ou deixaram de fazer bons negócios. Basta analisar alguns relatórios e contas...

Reforços de campeão Com uma situação financeira menos apertada do que os rivais, os campeões nacionais começaram a época em grande. Até ao momento, o Benfica contratou três jogadores nucleares para colmatar as saídas de Enzo Fernandez, Grimaldo e Gilberto, sendo que a contratação mais sonante foi a custo zero.

No dia em que a equipa começou a trabalhar no Seixal, o Benfica deu um forte sinal para o exterior/rivais ao anunciar a contratação a custo zero do campeão do mundo Ángel Di Maria, que tinha deixado a Juventus. É um reforço importante para Roger Schmidt e, se não tiver problemas físicos como aconteceu em Itália, pode fazer toda a diferença no campeonato nacional e ser um trunfo na Liga dos Campeões, onde o Benfica quer voltar a fazer uma boa época. Já antes, os encarnados tinham protagonizado a transferência mais cara de sempre do futebol nacional ao contratar o médio turco Orkun Kölçu ao Feyenoord por 25 milhões de euros. O jogador mostrou-se agradado com a nova experiência: “Temos de trabalhar no duro. Estamos focados em trabalhar muito e conhecermo-nos uns aos outros no campo. Não vou pensar já no título, mas queremos dar tudo esta época”, disse o médio.

Depois de identificados vários alvos, foi finalmente encontrado o eventual substituto de Grimaldo para o lado esquerdo da defesa. David Jurásek trocou o Slavia de Praga pelo Benfica por 10 milhões de euros. No entanto, ainda há assuntos por resolver no reino da águia, pois não há a certeza de que Rafa, Gonçalo Ramos e Morato continuem na equipa na próxima época. Com todas estas movimentações, o valor de mercado do Benfica para 2023/24 é de 364,5 milhões de euros de acordo com o Transfermarkt.

Curiosamente, no mesmo dia em que o Benfica apresentou Di Maria, o FC Porto apresentou o ponta-de-lança Fran Navarro (ex-Gil Vicente) que é, até ao momento, o único reforço de Sérgio Conceição e que custou sete milhões de euros. Em contrapartida, os azuis e brancos perderam o médio Uribe a custo zero para o Al Sadd, do Qatar, e Manafá. O plantel do FC Porto para 2023/24 está avaliado em 288,5 milhões de euros.

O campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal são os primeiros a começar a época com a disputa da Supertaça, a 8 ou 9 de agosto, em Aveiro.

Depois de uma longa negociação, que meteu uma viagem do presidente e do diretor desportivo a Inglaterra, o Sporting garantiu a contratação do internacional sueco Viktor Gyökeres (ex-Coventry), o avançado deverá custar 20 milhões de euros, mais quatro milhões em bónus. Gyökeres terá um contrato de cinco temporadas e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O Sporting prepara-se para fechar nas próximas horas a contratação do defesa direito do Sevilha, José Ángel, que deverá render ao clube andaluz cerca de quatro milhões de euros. O jogador não seguiu para estágio com a equipa por estar à espera de resolver o seu futuro, anunciou o Sevilha. Certa é a saída de Ugarte para o PSG por 60 milhões de euros, Tiago Tomás para o Wolfsburgo a troco de oito milhões, Bumbia e Héctor Bellerín.

O Braga foi a primeira equipa a começar a nova temporada por imposição do calendário. É que a equipa de Artur Jorge vai disputar a 3.ª eliminatória de acesso à Liga dos Campeões (8/9 e 13 de agosto). A equipa bracarense perdeu alguns jogadores com peso no plantel, caso do defesa Sequeira, do médio Racic e do avançado Iuri Medeiros, mas compensou com a contratação em definitivo do avançado Bruma (ex-Fernerbahçe) por 6,5 milhões de euros e com os reforços Sikou Niakaté (ex-Guingamp), Viktos Gomez (ex-Espanhol) e Adrián Márin (ex-Gil Vicente). Segundo o Transfermarkt, o valor de mercado do plantel do Braga para a nova época está avaliado em 124 milhões de euros. Os “Guerreiros do Minho” vão terminar a pré-época com um estágio no Algarve, onde vão realizar alguns jogos de preparação.

