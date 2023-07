Culturgest celebra o seu 30º aniversário com mostra de coleção, teatro, música e dança

A Culturgest vai celebrar os seus 30 anos no início da nova temporada, com um programa que conta com estreias nacionais de música, teatro e dança, e a abertura de exposições dedicadas à sua coleção e a Alberto Carneiro.

Esta nova temporada prevê a estreia em Portugal dos mais recentes espetáculos de dança de Jan Martens, Milo Rau e Nadia Beugré.

Além disso, também vai acontecer a estreia do teatro documental da companhia Hotel Europa, e das mais recentes criações da artista polaca Agnieszka Polska, no contexto da BoCA - Bienal of Contemporary Art, e dos atores Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Chéu.

No campo da música, Luís Severo, Joana Sá, Alessandro Cortini e Nivhek (conhecida como Grouper) são alguns dos nomes anunciados, assim como o saxofonista Ricardo Toscano, que vai dar dois concertos, um em trio, outro com uma secção de instrumentos de corda, no dia da celebração do aniversário da Culturgest, que abriu portas em 11 de outubro de 1993.

Entre as exposições que vão ser exibidas, vai acontecer uma mostra dedicada a edições do escultor Alberto Carneiro (1937-2017), naquela que vai ser a primeira do espaço expositivo que a Culturgest vai inaugurar, em outubro, no local da antiga livraria.

Na mesma altura, a coleção de arte da Caixa Geral de Depósitos, centrada na expressão moderna e contemporânea, passa a ocupar galerias do edifício-sede, em Lisboa.

Estas duas exposições ficam patentes até janeiro de 2024.

