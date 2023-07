11 de julho 2023 às 18:36

Processo criativo de Paula Rego é inspiração para exposição na Casa das Histórias

A Casa das Histórias destacou algumas das obras apresentadas na exposição, nomeadamente, "Noite" (1954), "Batalha de Alcácer-Quibir" (1966), "O cerco" (1976), "Os Amantes" (1982), "Madame Butterfly" (c. 1985), "Branca de Neve no cavalo do Príncipe", (1995), "Príncipe Porco e a sua primeira noiva" (2006).