Cinemas portugueses com 5,4 milhões de espectadores no primeiro semestre

Os cinemas portugueses registaram somaram cerca de 5,4 milhões de espetadores no primeiro semestre do ano, segundo dados oficiais.

As salas de cinema nacionais receberam perto de 975 mil espectadores, no mês passado, o que representa o segundo melhor número deste ano em termos de entradas, através de estatísticas divulgadas pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), esta terça-feira, depois de a barreira de um milhão ter sido ultrapassada em maio, e de o mês de janeiro ter somado 909 mil bilhetes vendidos.

Contudo, este número de espectadores representa um decréscimo de quase 125 mil em relação a maio último, quando as salas somaram 1,094 milhões de entradas, um valor que não era alcançado desde dezembro de 2022. Há um ano, em junho, as salas receberam perto de 886 mil espectadores.

Entre os filmes mais vistos, até ao momento, "Velocidade Furiosa X", de Louis Leterrier, que acumulou 665.514 entradas desde a estreia em maio ocupa o primeiro lugar, seguido de "Avatar - O Caminho da Água", de James Cameron, com um total de 466.034 espectadores.

