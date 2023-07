Membro da Família Manson libertada da prisão após cumprir 53 anos

Leslie Van Houten, membro da seita conhecida como Família Manson, foi libertada de uma de uma prisão da Califórnia, na terça-feira, após cumprir 53 anos, na sequência de ter sido condenada por dois homicídios em 1969.

A mulher, uma jovem de 19 anos na altura dos homicídios, foi inicialmente condenada à morte pelo assassinato a 10 de agosto de 1969 do gerente de supermercado Leno LaBianca e da sua mulher, Rosemary, mas quando a pena de morte foi abolida na Califórnia, a sua sentença foi comutada para prisão perpétua.

A brutalidade do crime foi várias vezes destaque durante o julgamento de Leslie Van Houten, que esfaqueou Rosemary LaBianca pelo menos 14 vezes.

A advogada de Van Houten sublinhou que esta “vai ter que aprender a viver no mundo depois de 53 anos de prisão” e que a adaptação “vai demorar um pouco".

O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, já tinha adiantado este mês que não iria recorrer da libertação de Leslie Van Houten, apesar de ter deixado claro o seu descontentamento com a decisão do Tribunal de Apelações.

O crime pelo qual Van Houten foi condenada ocorreu um dia depois dos homicídios da atriz Sharon Tate, mulher do realizador de cinema Roman Polanski, que estava grávida de oito meses, e de outras quatro pessoas, cometidos por outros elementos da Família Manson, seita responsável pelo menos da morte de sete pessoas.

O líder Charles Manson, morreu na prisão em 2017 aos 83 anos.

