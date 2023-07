Haja respeito pelos nossos Polícias!

Não é admissível que a televisão pública divulgue um “cartoon” altamente ofensivo para as forças policiais, aludindo ao racismo. Portugal não é um País racista e as nossas forças de segurança não são racistas, ponto. Tudo o que indicie o contrário é grave e ofensivo para todos.





por Fernando Camelo de Almeida

Vivemos num Estado de direito livre e democrático em que tende a imperar a libertinagem, mas não pode valer tudo!

Infelizmente, as forças de segurança além de mal remuneradas, exercem a sua atividade com escassez de meios, muito condicionados pela legislação e até pela própria sociedade que cada vez mais lhes perde o respeito que é devido.

Quantas vezes, arriscam a sua vida na defesa da ordem publica e depois sentem a frustração de ver os arguidos serem ilibados para voltarem a prevaricar, tornando-se um ciclo vicioso que ninguém se preocupa travar.

Pior, quantas vezes são julgados publicamente como os “maus da fita” e ao invés, quem prevarica é transformado em vítima. Essa inversão de posições inconcebível e destruidora da autoridade pública tem mesmo que terminar.

O facto de um polícia andar armado não é irrelevante, tem formação adequada para o efeito e consciência das situações em que pode ser forçado a recorrer ao uso da arma que não deve ser encarada como um elemento decorativo da farda.

Dito isto, não é admissível que a televisão pública divulgue um “cartoon” altamente ofensivo para as forças policiais, aludindo ao racismo. Portugal não é um País racista e as nossas forças de segurança não são racistas, ponto. Tudo o que indicie o contrário é grave e ofensivo para todos.

Poderão dizer que vivemos num País livre, é verdade, mas a liberdade de expressão também tem limites, nomeadamente quando esbarra na falta de respeito pelos outros.

Aliás, depois de ver as declarações de um Deputado do BE que não vê nada de mal no “cartoon”, fiquei curioso para saber qual a sua reação se fosse divulgado pela televisão pública um “cartoon” desrespeitando a homossexualidade. Muito provavelmente, viria, muito indignado, acusar o canal televisivo de homofobia e exigir uma posição firme do governo relativamente a esse facto.

O exemplo que dei acima, obviamente que também mereceria o meu maior repudio tal como o caso que aqui abordo, é tudo uma questão de coerência que por norma não abunda nos meandros da Assembleia da Republica.

Desde quando é que a nossa polícia atua com laivos de racismo?

Não os vemos diferenciar ninguém em função da cor, raça ou religião, pelo contrário, muitas vezes, até assistimos a situações de grande tolerância para com quem se aproveita da diferença para prevaricar recorrentemente.

Não podemos compactuar com este tipo de atentado à dignidade das Mulheres e Homens que nos protegem todos os dias, terão de haver consequências para quem promoveu estas imagens infelizes de forma a que não se volte a repetir qualquer episodio semelhante.

Devemos dar graças às nossas forças de segurança por ainda sermos considerados um País seguro, haja Respeito pelos nossos Polícias!

