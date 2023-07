Al Nassr impedido de inscrever jogadores

Al Nassr estará impedido de inscrever jogadores devido a uma dívida relacionada com a transferência de Ahmed Musa, antigo jogador do Leicester, avança o "The Mirror".

Segundo o jornal britânico, a FIFA terá impedido o clube saudita de inscrever jogadores.

O clube de Cristiano Ronaldo tem uma dívida ao Leicester na sequência da transferência de Musa para a Arábia em 2018, num negócio que ultrapassou 18,5 milhões de euros e os sauditas ainda terão de pagar 460 mil euros ao clube inglês.

