PSP deteve seis pessoas e apreendeu mais de mil doses de haxixe no Faial

A PSP deteve cinco homens e uma mulher no Faial, Açores, por suspeitas de tráfico de droga naquela ilha, numa operação onde foram apreendidas 1.079 doses de heroína e mais de dois mil euros.

O Comando Regional da PSP nos Açores revelou em comunicado, que as detenções resultaram de uma investigação liderada pelo Ministério Público da Horta, onde foram recolhidas várias provas "ao longo do último ano, que apontavam para a existência de tráfico de estupefacientes na ilha do Faial".

Os detidos são cinco homens com idades entre os 26 e os 43 anos e uma mulher de 32 anos.

Segundo as autoridades, a operação permitiu intercetar e deter os suspeitos na posse de droga e outros objetos relacionados com o tráfico.

Foram ainda efetuadas buscas domiciliárias e não domiciliárias, que permitiram “descobrir e apreender 1.079 doses individuais de heroína, 2.090.00 euros em valor monetário, 94 doses individuais de haxixe e 6.39 gramas de liamba (3 doses individuais)”.

Os detidos aguardam o primeiro interrogatório judicial.

