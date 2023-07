Benfica vai recorrer do castigo de Neres que considera uma "sanha persecutória"

O Benfica reagiu de forma crítica ao castigo de David Neres, através da newsletter do clube, esta quarta-feira. Recorde-se que o jogador brasileiro está impedido de jogar a Supertaça frente ao FC Porto.

“O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sua sanha persecutória ao Benfica, entendeu que deveria suspender David Neres por um jogo devido a uma alegada provocação a adversários. É chocante que o Conselho de Disciplina equipare essa atitude aos insultos grosseiros a uma instituição e a milhões de adeptos ocorridos no final da época anterior, cujos autores, Otávio, Fábio Cardoso, Diogo Costa e Manafá, foram suspensos na mesma medida, por um jogo”, lê-se na nota das águias.

Os encarnados não concordam com a aplicação de um jogo de suspensão ao avançado e terminam com uma garantia, “colocar uma picardia no mesmo patamar de insultos é profundamente errado e merecedor do repúdio do Sport Lisboa e Benfica, o qual, evidentemente, recorrerá da decisão."

