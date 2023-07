12 de julho 2023 às 18:00

Lula acaba com programas escolares "cívico-militares" de Bolsonaro

Esta decisão foi tomada depois do Ministério da Educação afirmar que "não tinha comprovado a eficácia" do programa promovido por Bolsonaro,que argumentava que as escolas deviam "impor hierarquia", como "se faz nos quartéis".