Guterres propõe extender acordo dos cereais

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez uma proposta ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para facilitar as exportações russas de alimentos e fertilizantes e de cereais ucranianos.

Segundo o porta-voz, Stéphane Dujarric, esta proposta foi enviada na terça-feira e o seu foco é "harmonizar a implementação vital do Memorando de Entendimento com a necessidade vital de manter a iniciativa dos cereais do Mar Negro".

"O objetivo é remover os obstáculos que afetam as transações financeiras através do Banco Agrícola da Rússia, uma grande preocupação expressa pela Federação Russa e, simultaneamente, permitir o fluxo contínuo de cereais ucranianos através do Mar Negro", revelou o porta-voz.

Dujarric disse que o secretário-geral tem-se focado em garantir o acesso contínuo aos mercados globais de alimentos e exportações de fertilizantes da Federação Russa e da Ucrânia, em prol da segurança alimentar global.

"Juntos, os acordos têm contribuído para reduções sustentadas nos preços globais dos alimentos, que agora estão mais de 23% abaixo dos recordes alcançados em março do ano passado. O secretário-geral agradece o envolvimento contínuo da Turquia com o mesmo objetivo", salientou Dujarric.

O Governo russo disse, esta terça-feira, que não havia razão para prorrogar o acordo, que expira a 17 deste mês, uma vez que os problemas para as suas próprias exportações não foram resolvidos.

Contudo, da parte da ONU, Guterres continuar a defender a "importância crucial" das exportações de alimentos e fertilizantes da Rússia e da Ucrânia para a segurança alimentar global.

