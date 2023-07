Dominado fogo em Silves no Algarve

Meios vão continuar posicionados no terreno para procederem à consolidação do incêndio.





O incêndio que deflagrou hoje em São Marcos da Serra, no concelho de Silves, foi dado como dominado pelas 20h30.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve informa que o fogo levou ao corte da EN 267, que ainda se encontra cortada, e da circulação ferroviária na Linha do Sul, que liga Lisboa ao Algarve, e que também já foi restabelecida pelas 19h17.

Os meios vão continuar posicionados no terreno para procederem à consolidação do incêndio e, depois, ao rescaldo, disse ainda a mesma fonte.

Os comentários estão desactivados.