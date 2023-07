A um passo da ruína

É mais fácil destruir do que construir». Esta máxima aplica-se um pouco a tudo, desde edifícios à reputação de uma empresa. Como as fases da lua ou das marés, também a sociedade obedece saudavelmente a um determinado ritmo, e que resulta da acumulação de milhões de causas e efeitos. Conhecer e compreender esse ritmo é uma ferramenta poderosa na tomada de decisão e longevidade do trabalho.

A volatilidade natural da engrenagem da vida demonstra o quão frágeis são as estruturas sociais que construímos. A confiança, por exemplo, pode levar anos para existir, mas ser abalada por uma ação um pouco menos expectável.

Julgo ser imperativo agir, consistentemente, em consciência e coerência, bem como tomar decisões informadas e de forma confiante. Quer-se com isto dizer que, qualquer que seja a circunstância, a inércia e a inconsistência podem, por si só, ser o mínimo suficiente para invalidar todo o esforço anterior. Isso requer aproveitar o embalo favorável do dia anterior para fazer, todos os dias, um pouco mais e melhor.

O efeito acumulado e crescente dos aparentes progressos diários são, a médio ou longo prazo, de uma proporção muito superior ao resultado da acumulação de pontuais e irregulares rasgos de genialidade. Quanto ao leitor não sei, mas também eu já pus em causa o esforço de anos em momentos de ausência, que condicionaram a minha saúde mental, física e, em última instância, a progressão natural rumo aos meus objetivos.

Não tenho palavras para a diferença colossal entre o meu desenvolvimento em períodos de equilíbrio e consistência, e os períodos de rasgo de ação e força bruta. Prefiro, inequivocamente, ler quinze minutos por dia sobre um qualquer tema do que me afogar nele por horas infindáveis, sob a pressão de atingir uma meta definida por sabe Deus quem. Para além de não me aborrecer ou entupir o dia para as restantes tarefas, o tema foi sendo compreendido, absorvido e aplicado, organicamente, ao longo do tempo.

Desta forma, penso que ser consistente e procurar acrescentar um pouco mais a cada dia resulta no progresso incremental e composto, que é mais sustentável do que uma abordagem desenfreada com picos de desempenho máximo pontuais. Só a consistência nos permite manter o equilíbrio e evitar uma queda repentina. A vida não é o Querido Mudei a Casa. Não basta dar-se tudo o que se tem e não tem, de uma só vez, para chegar onde se quer.

Para manter esse equilíbrio e ser consistente na perseguição dos objetivos, é fundamental ser-se paciente, já que construir e manter exige o seu tempo. Além disso, é importante definir metas realistas, e manter um estilo de vida equilibrado, onde um dia produtivo não dependa apenas do cenário idealizado se concretizar.

Uma rotina consistente, onde dedicamos tempo e esforço regularmente, confere-lhe a serenidade, a durabilidade e a confiança para não deixar, ao contrário de outros exemplos históricos, o seu império (qualquer que seja a sua dimensão) ruir.

