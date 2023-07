Deputados da comissão de inquérito à TAP discutem e votam relatório final

Após a polémica com a versão preliminar do relatório fora apresentas 126 propostas de alteração, das quais foram aceites 48.





A versão preliminar do relatório foi muito criticada pelos diferentes partidos de oposição e foi apelidada de "farsa", "frete ao Governo" ou "vergonha democrática", tendo sido apontadas várias omissões graves.

A comissão de inquérito à TAP vai discutir e votar esta quinta-feira o relatório final, que conta com as propostas de alteração, à polémica versão preliminar, apresentadas pelo PS, Chega, PCP e BE.

No total foram aceites 48, de 126, propostas de alteração, incluindo uma recomendação dos comunistas para uma auditoria urgente da Inspeção Geral das Finanças à companhia aérea.

A comissão entra assim na sua reta final com a discussão e votação do relatório, que deverá ser apreciado na próxima quarta-feira no Parlamento.

