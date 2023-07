Sindicato dos atores em Hollywood prestes a anunciar greve

Há quase três meses que dura a grande greve dos argumentistas de Hollywood e, ao que parece, não irá acabar tão cedo, havendo agora a possibilidade de os atores se juntarem ao protesto depois de o sindicato que os representa ter anunciado, esta quinta-feira, que as negociações não acabaram com um acordo.

"Depois de mais de quatro semanas de negociações, a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP, Aliança de Produtores de Cinema e Televisão), continua relutante em oferecer um acordo justo em pontos cruciais que são essenciais para os membros do SAG-AFTRA", afirmou o Screen Actors Guild (Sindicato dos Atores), em comunicado, citado pela imprensa internacional

Caso se confirme, esta será, em 60 anos, a primeira greve conjunta de atores e argumentistas de Hollywood.

“As empresas recusaram-se a participar de forma significativa em alguns tópicos e noutros bloquearam-nos completamente. Enquanto não negociarem de boa-fé, não poderemos chegar a um acordo. Não temos outra alternativa senão avançar em unidade, e em nome dos nossos membros, com uma recomendação de greve à nossa direção nacional. A direção discutirá a questão esta manhã e tomará a sua decisão”, diz ainda o sindicato.

Os comentários estão desactivados.