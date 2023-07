Avião derrapa e sai da pista durante aterrarem no Brasil

Um avião, da companhia aérea brasileira Latam, derrapou e saiu da pista durante uma aterragem no Aeroporto Internacional de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, na quarta-feira.

"Informamos que a aeronave Airbus A321 (PT-MXM) extrapolou os limites de pista na aterragem do voo LA3300 (São Paulo/Guarulhos-Florianópolis) às 9.20 horas desta quarta-feira (12/07). Todo o apoio necessário para o desembarque em segurança dos passageiros e tripulantes foi realizado", informou a companhia aérea, em comunicado.

De acordo com a imprensa, estavam 172 passageiros e sete tripulantes no avião, mas todos conseguiram sair em segurança, não tendo sido registado nenhum ferido.

Vídeo mostra o interior do avião da Latam que derrapou nesta manhã no aeroporto de Florianópolis. Apesar do susto, os passageiros não pareciam tão assustados. Méritos ao piloto e copiloto! pic.twitter.com/sldPFsMyMV