Hospital de Santa Maria já encaminhou sete grávidas para privados

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, reencaminhou, desde o início do mês, sete grávidas para realizarem os partos nos privados.

"Desde o dia 2 de julho, o CHULN encaminhou, em coordenação com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sete grávidas para unidades privadas", adiantou, à agência Lusa, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

"Estes encaminhamentos de grávidas de baixo risco, previstos no plano `Nascer em Segurança 2023´, têm como objetivo a preservação da capacidade diferenciada do CHULN no cumprimento da sua missão de fim de linha, assegurando a resposta a partos complexos, de maior risco ou prematuros", acrescentou.

