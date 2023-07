Greve da IP na sexta-feira vai criar "fortes perturbações"

A greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) vai criar, na sexta-feira, “fortes perturbações”, sendo previsto que se realize somente 25% do serviço.

Em declarações à Lusa, fonte da empresa disse que estão apenas previstas 39 ligações para amanhã (18 no sentido sul e 21 no sentido norte).

Os serviços mínimos foram decretados pelo Conselho Económico e Social (CES) para os comboios da CP, nomeadamente de longo curso (Alfa Pendular e Intercidades), regional, urbanos de Lisboa, do Porto e de Coimbra.

Por sua vez, ficou determinado que "devem ser garantidas as condições de segurança e circulação rodoviária nos túneis do Marão, do Grilo e de Benfica".

Recorde-se que os trabalhadores da IP marcaram uma greve de 24 horas pela "falta de resposta" às suas reivindicações, disse ainda à lusa Abílio Carvalho, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), no mês passado.

