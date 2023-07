Estados Unidos querem liberdade para navegar no Mar do Sul da China

O chefe da diplomacia norte-americano, Antony Blinken, dirigia-se aos ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN) que se encontram reunidos em Jacarta devido ao Fórum de Segurança do organismo regional.





Os Estados Unidos pediram, esta sexta-feira, à Associação dos Países do Sudeste Asiático para "respeitarem" a liberdade de navegação no Mar do Sul da China.

"Devemos fazer respeitar a liberdade de navegação no Mar do Sul da China (e nas áreas marítimas orientais) e manter a paz e a estabilidade no Estreito da Formosa", disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, referindo-se diretamente a Taiwan.

Pequim reivindica a quase totalidade do Mar do Sul da China em áreas disputadas pelas Filipinas, Malásia e Vietname, enquanto diversos países da ASEAN, como as Filipinas, querem a liberdade de navegação no Mar do Sul da China, onde se registam incidentes com navios patrulha da República Popular da China.

As tensões entre Pequim e Washington intensificaram-se nos últimos anos por causa das águas territoriais do Mar do Sul da China assim como pela defesa de Taiwan por parte dos Estados Unidos.

