Banco de Portugal faz novo alerta sobre entidades que usam nome do regulador para enganar clientes

O Banco de Portugal alertou, esta sexta-feira, para o facto de o seu nome e a sua imagem estarem a ser utilizados indevidamente por entidades ilegítimas que reivindicam pagamentos, enganando clientes bancários.

O supervisor bancário "tem tomado conhecimento de situações em que cidadãos são contactados por entidades que reclamam o pagamento de quantias associadas a 'responsabilidades de serviços, a título de 'impostos pendentes'", lê-se numa nota publicada no site.

O Banco de Portugal aproveita para salientar que não presta serviços bancários comerciais a particulares ou empresas, não concede créditos nem aceita depósitos das referidas entidades, não procede à cobrança de comissões por transferências transfronteiras, nem emite certificados para o desbloqueamento de fundos.

Por conseguinte, o Banco de Portugal aconselha as pessoas “a não entrarem em contacto com eventuais promotores dessas atividades ou transações que utilizem indevidamente o nome e o logótipo” do regulador bancário.

Recomenda ainda a que as pessoas não enviem dinheiro, nem forneçam informação bancária ou relativa a cartões de crédito “a quem declare que representa o Banco de Portugal ou que afirme ter uma relação bancária com o mesmo".

