Crescimento da extrema-direita na Alemanha vai atenuar, acredita Scholz

O crescimento da extrema-direita alemã, com a subida nas sondagens do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), é um acontecimento provisório e vai eventualmente atenuar. Quem o diz é o chanceler alemão Olaf Scholz.

"Estou inteiramente convencido que o resultado da AfD nas próximas legislativas [agendadas para 2025] não será muito diferente do registado nas últimas eleições", declarou o governante.

A última sondagem, publicada esta sexta-feira pela televisão pública ZDF, dá conta de 20% dos votos, ultrapassando os sociais-democratas (17%), os Verdes (16%), aliados no Governo com os Liberais (7%). Só a CDU/CSU é que está acima, com 27%.

Scholz rejeita qualquer tipo de responsabilidade pelas intenções de voto, justificando a ascensão da extrema-direita na Alemanha como um fenómeno não isolado, uma vez que o mesmo está a acontecer em outros países europeus.

