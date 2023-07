Daqui a pouco não sobra uma gamba, Sr. ministro Galamba

Afinal, que urgência climática é esta quando assistimos a Lisboa a ganhar os primeiros lugares do top dos portos com mais emissões poluentes por causa dos cruzeiros?





Por António Morgado Valente, deputado Municipal do PAN

O Porto de Lisboa surgiu, há dias, como o quinto mais poluído da Europa. Os motores dos navios, movidos a combustíveis fósseis, não param desde que atracam e os turistas saem serenamente para conhecer a capital lisboeta sem pagar um cêntimo sequer de taxa turística!

Contribuem para o turismo e restauração é certo, mas como compensar a pegada que aqui deixam com o aumento dos níveis de óxido de enxofre, óxido de azoto e partículas finas? É que estes poluentes são responsáveis por várias doenças cardiovasculares e respiratórias e contribuem para a degradação dos ecossistemas, resultando em 250 mil casos de mortes prematuras e 6,4 milhões de asma infantil por ano, a nível mundial.

Exatamente há um ano atrás, o PAN viu aprovada uma Moção na Assembleia Municipal para a Eletrificação do Porto de Lisboa, com apenas a abstenção do PCP e o voto contra do Partido Monárquico. Pedia-se para que fosse lançado um concurso público, com a maior brevidade possível, para a empreitada destinada à Eletrificação do Porto e que a sua implementação ocorresse até 2024.

Mas até há bem pouco tempo, esta proposta ficou a ver navios. E apesar da concordância de quase todos os partidos políticos acerca desta necessidade, pouco se avançou. Felizmente, o executivo municipal começa agora a ver a urgência da Moção pelo PAN e o presidente Carlos Moedas compreendeu finalmente que esta situação não é compatível com o desenvolvimento saudável da cidade. Já o ministro das Infraestruturas indica que o prazo para o início da empreitada só está previsto para 2026.

Enquanto isso dezenas de toneladas de combustível continuam a ser queimadas pelos cruzeiros que mantêm os motores em funcionamento para garantir o abastecimento energético das embarcações. Os 218 cruzeiros que navegaram na Europa, no último ano, emitiram mais gases poluentes do que o equivalente a mil milhões de carros!

E porque não usar as taxas turísticas para compensar este tipo de dano ambiental e tornar Lisboa mais sustentável enquanto ainda é tempo?

