Altice abre investigação interna após detenção de Armando Pereira

Em comunicado, grupo sublinha que “continuará a tomar todas as decisões no interesse das suas sociedades participadas, acionistas, fornecedores e clientes”, sendo que “informará oportunamente sobre os desenvolvimentos relevantes”.





O grupo Altice deu início a um processo de investigação interna relacionada com os processos de compras e os processos de aquisição e venda de imóveis da subsidiária portuguesa, bem como de todo o grupo.

“Com efeito imediato (…) o Grupo Altice pediu às sociedades participadas que: suspendam qualquer pagamento às entidades visadas pela investigação; suspendam qualquer nova ordem de compra (individual ou parte de um contrato principal) com estas entidades; e [que] seja reforçado o processo de aprovação do Grupo relativamente a qualquer ordem de compra”, diz um comunicado do grupo, enviado esta sexta-feira às redações.



A Altice sublinha ainda que “continuará a tomar todas as decisões no interesse das suas sociedades participadas, acionistas, fornecedores e clientes”, sendo que “informará oportunamente sobre os desenvolvimentos relevantes”.

Os comentários estão desactivados.